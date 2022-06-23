رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية والعمل المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية بين البلدين، ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الشاطئ، أخاه الملك عبدالله الثاني، حيث رحّب به.. معرباً عن تمنياته له موفور الصحة والسعادة، وللأردن الشقيق وشعبه دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادته.

وكان الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وصل، أمس، إلى أبوظبي في زيارة عمل إلى الدولة.

وكان في استقباله، لدى وصوله مطار الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كما كان في الاستقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة والملك عبدالله آفاق التعاون بين البلدين، وفرص تنميته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، والعمل على دفعها إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ورئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، حميد عبيد أبوشبص. فيما حضره من الجانب الأردني رئيس وزراء الأردن، الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، نصار الحباشنة. وقد غادر الملك عبدالله الثاني بن الحسين البلاد، حيث كان في وداعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

محمد بن زايد يأمر بتسيير جسر جوي لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان

بدأ تسيير جسر جوي، يحمل سلالاً غذائية متكاملة وإمدادات طبية أساسية، إلى جانب فريق طبي ومستشفى ميداني، لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. ويأتي إرسال المساعدات في ظل المتابعة المستمرة من دولة الإمارات لمستجدات الوضع الحالي في أفغانستان، والمساهمة بفاعلية في التخفيف من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان أخيراً، وخّف الآلاف من الضحايا والمصابين، وما نتج عنه من نقص في الاحتياجات من الغذاء والدواء لقطاع كبير من سكان منطقة الزلزال، خصوصاً من الأسر الأفغانية وكبار السن والأطفال والنساء.

أبوظبي - وام

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news