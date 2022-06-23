بلدية عجمان: تصنيف مكاتب الاستشارات والمقاولات وأجمل المباني وفقاً لنظام النجوم العالمي

المصدر: مينا غالي- عجمان

كرم سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مكاتب الاستشارات الهندسية ومقاولات البناء العاملة وأجمل المباني في إمارة عجمان المستحقة للنجوم وفق نظام التصنيف العالمي، وذلك خلال الملتقى الثاني الذي نظمته الدائرة بحضور الجهات العاملة في قطاع العمارة والتشييد.

وحضر الملتقى مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبدالرحمن محمد النعيمي، والمدراء بالدائرة، وممثلو شركات الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات.

وأكد سموه أن نظام تصنيف النجوم اعتمد على معايير واضحة ولوائح محددة مواكبةً لحجم المشاريع وتحقيقاً لمؤشرات الأجندة الوطنية، مبيناً أن الدائرة تؤمن بأهمية تطوير منظومة البناء والانشاء في إمارة عجمان لرفع القيمة المضافة في قطاع العمران.

وتابع سموه أننا عملنا خلال الفترة الماضية على تعزيز المنافسة الإيجابية بين 64 مكتباً للاستشارات الهندسية و339 شركة لمقاولات البناء، لتحقيق الأفضل، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين مع التركيز على الجودة العالية.

وقال سموه إن النجوم تليق بشركات الاستشارات الهندسية ومكاتب المقاولات التي تميزت بعملها والتزمت باللوائح والمعايير، كما كثفت الجهود وبذلت قصارى جهدها للانسجام مع رؤى القيادة الحكيمة والارتقاء بالإمارة في مجال التشييد والعمارة، موضحاً أننا حرصنا على تشجيع كل من أسهم في نشر الجمال العمراني وعليه كرمنا أجمل المباني بعجمان.

بدوره، أوضح مدير إدارة المباني المهندس خليفة عبدالله الفلاسي، أن الدائرة دشنت برنامج تصنيف مكاتب الاستشارات وشركات المقاولات، معتمدةً معاييرواضحة لضبط الجودة والارتقاء بالمنظومة المتكاملة للإمارة، مواكبةً للحاضر وانطلاقاً نحو المستقبل المقبل.

وتابع الفلاسي، أن الدائرة أطلقت العديد من المبادرات ومنها مبادرة أجمل مبنى حيث شكلنا لجنة مختصة في إدارة المباني مكونة من مهندسين مختصين من قسم تراخيص البناء وقسم الإشراف والرقابة الهندسية، لاعتماد معايير أجمل مبنى والتي تتضمن الاهتمام بالبعد الإنساني في توفير الفراغات المناسبة وسهولة الحركة ومسارات التهوية واستخدام الأنظمة الحديثة في التصميم بالإضافة للتنسيق البصري.

وتخلل حفل التكريم فتح باب الحوار مع المكاتب العاملة في مجال العمارة والبناء، للأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم الساعية للتحسين.

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