«دبي لأصحاب الهمم» يدشن نشاطه الصيفي بمشاركة 250 منتسباً

المصدر: دبي - وام

دشّن نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة السادسة لنشاطه الصيفي، تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، بمشاركة 250 منتسباً في 280 فعالية بين رياضية ورحلات ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية ودورات للتصوير الضوئي وإسعافات أولية.

وتشهد الفعاليات يوماً رياضياً غداً، يتضمن مجموعة من الألعاب الترفيهية التنافسية.

وأعدت اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت للمشاركين، ومسابقات ثقافية وفنية، لشغل أوقات أصحاب الهمم في العطلة الصيفية، والإسهام المجتمعي في استثمار هذه الأوقات بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة، ماجد العصيمي، أن نادي دبي لأصحاب الهمم يترجم توجيهات القيادة لتوفير البيئة المؤهلة والصديقة لأصحاب الهمم لتحقيق الاندماج الكامل في المجتمع.

وأشار إلى أن الورش التخصصية المتعددة ستفتح آفاقاً وفرصاً لاكتشاف مواهب «أصحاب الهمم»، والعمل على تطويرها في حياتهم العملية، وأن النشاط الصيفي يعد منصة لاستثمار أوقات الفراغ.

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