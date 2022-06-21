9604 طلبات لـ «محمد بن راشد للإسكان» خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مدير إدارة المنح وقروض الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، نورة الخاجة، بأن المؤسسة استقبلت 9604 طلبات إسكانية خلال الفترة من شهر سبتمبر2021 إلى فبراير الماضي، ضمت: 5296 طلب أرض سكنية، و256 طلب منحة مسكن، و388 منحة الصيانة أو الإضافة أو الإحلال (الجزئي/ الكلي)، و666 طلب منحة بناء مسكن، و134 طلب منحة شقة سكنية، إضافة إلى 109 طلبات قرض مسكن، و2604 طلبات قرض بناء مسكن، و173 طلب قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال (الجزئي/ الكلي)، و69 طلب قرض وحدة سكنية من السوق المحلية، وثمانية طلبات استئجار وحدة سكنية، وطلباً واحداً لشراء مسكن.

وشرحت أن لدى المؤسسة نظاماً مؤسسياً محوكماً للوقوف على مدى استحقاق المستفيدين من الخدمات الإسكانية، من خلال بحث ودراسة الحالة الاجتماعية والمالية والسكنية للمواطنين، مشيرة إلى أن المؤسسة وفرت هذه الخدمات الإسكانية لتتناسب مع تطلعات المواطنين وتصورهم واحتياجاتهم.

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