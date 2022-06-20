الرياضات الجبلية تؤدي إلى الإنهاك الحراري صيفاً

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

أفاد خبير في تسلق الجبال بأن ارتفاع درجات الحرارة صيفاً لا يمنع هواة الرياضات الجبلية من الخروج لممارسة رياضة المشي أو الجري في المسارات الجبلية دون إدراك أنهم قد يتعرضون لإنهاك حراري شديد يتطلب نقلهم إلى المستشفى فوراً. وبحسب المركز الوطني للبحث والإنقاذ، تم تنفيذ ثلاث عمليات إخلاء طبي في جبال المنطقة الشرقية منذ بدية العام الجاري، نتيجة الإنهاك الحراري.

وتكثف الجهات الحكومية والطبية في المنطقة الشرقية حملات التوعية لتنبيه هواة المشي في الطرق والمناطق الوعرة، ومتسلقي الجبال، بمخاطر ممارسة هذه الرياضة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 40 درجة مئوية خلال فترات النهار، ما يزيد احتمالات تعرضهم للإعياء وفقدان الوعي الذي قد يودي بحياتهم.

وأفاد أحد هواة تسلق الجبال، محمد الكتبي، بأن على ممارسي الرياضات الجبلية تقليل نشاطهم خلال الصيف نظراً لارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة التي تتسبب في صعوبة التنفس.

وشدد على ضرورة اتباع هواة الرياضات الجبلية بعض الإجراءات لضمان سلامتهم، مثل شرب كميات كافية من الماء، ومراعاة الأوقات الأشد حرارة خلال النهار، إضافة إلى الخروج مع مرافقين، وحمل خرائط يسترشدون بها عند نفاد بطاريات الهواتف.

وأكد أن تغطية الهواتف عادة ما تكون ضعيفة في هذه المناطق، وسواء كانت الرحلة سيراً على القدمين أو بالمركبة، لابد من حمل نسخة مطبوعة من الخريطة توضح المسارات الجبلية وطبيعة الطرق، لأن الخريطة تساعد على تحديد الموقع والاتجاهات الرئيسة في حال نفاد بطارية جهاز تحديد المواقع، أو الهاتف الذكي.

من جانبها قالت الطبيبة مريم الحمادي، إن ممارسة الرياضات الجبلية خلال الصيف قد تسبب مخاطر عدة، خصوصاً عندما يكون الجو رطباً وحاراً تصبح عملية التبخر صعبة، بالإضافة إلى أن الهواء الساخن لا يساعد على تبريد الأوعية الدموية المتوسعة، ما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف أو ضربة الشمس والإنهاك الحراري.

إلى ذلك أفاد المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بأنه تم تنفيذ عملية إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب (لبناني)، من متسلقي الجبال بمنطقة وادي الحلو في فبراير الماضي، بعد تلقي مركز شرطة كلباء بلاغاً يفيد بوجود شخص مصاب تعرض لإصابة في ساقة إثر سقوطه من منطقة جبلية في وادي الحلو.

وأضاف أنه نفذ بالتنسيق مع شرطة دبا الفجيرة مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابة (سعودية) تبلغ من العمر 28 عاماً في منطقة جبلية بدبا الفجيرة، في مارس الماضي، بعد أن تلقت غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة بلاغاً يفيد بتعرض فتاة لتعب وإرهاق شديدين أثناء تسلقها الجبال.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع مركز شرطة الطويين الشامل والدفاع المدني فرع الطويين، نفذ مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لأحد كبار المواطنين (88 عاماً) في جبال دبا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعرضه لإرهاق وتعب شديدين في أعلى قمة جبل بالمنطقة خلال فترة الظهيرة، وفور الوصول إليه تلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم واستقرت حالته الصحية.

الجفاف والإنهاك الحراري

أكدت الطبيبة مريم الحمادي، أن على ممارسي الرياضة خلال فصل الصيف أن يكثروا من شرب الماء أثناء ممارسة الرياضة وعدم ممارسة تمارين رياضية في الأوقات الأشد حرارة خلال النهار، وارتداء ملابس خفيفة والتوقف عن ممارسة الرياضة فور ظهور علامات وأعراض الجفاف والإنهاك الحراري والانتقال إلى مكان مظلل للاستراحة.

وذكرت الحمادي أنه في حال وجود شخص مصاب بإنهاك حراري، فإن على مرافقيه طلب الإسعاف، ومحاولة تبريده بالطرق المتاحة، مثل نقله إلى مكان مظلل وبارد، وتغطيته بأغطية مبللة، وإعطائه ماء ليشرب.

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