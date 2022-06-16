طقس صحو وغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي ■ وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً غرباً على البحر صباح الجمعة.

وقال المركز في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، يضطرب غرباً صباحاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:32، والمد الثاني عند الساعة 02:01، والجزر الأول عند الساعة 08:48، والجزر الثاني عند الساعة 19:39، ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:35، والمد الثاني عند الساعة 22:40.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news