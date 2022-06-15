يوجّه سؤالاً إلى "البلدية".. استشاري الشارقة يختتم دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي العاشر غداً

المصدر: مينا غالي - الشارقة

يختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بجلسته السابعة عشرة، والتي يعقدها صباح غدٍ الخميس 16 من شهر يونيو الجاري.

وتقام الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا برئاسة رئيس المجلس الاستشاري علي ميحد السويدي، وذلك بمقره في مدينة الشارقة.

ويوجه المجلس سؤالا برلمانيا مقدما من عضو المجلس سهيل سالم الكعبي إلى بلدية مدينة الشارقة بشأن إنشاء مبنى لمعهد الشارقة للسياقة بحضور عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ثم يختتم المجلس أعماله بتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news