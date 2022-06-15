«دبي لمعالجة النفايات» يطلق الشرارة الأولى أول يناير

المصدر: وجيه السباعي À دبي

أفادت بلدية دبي بأن الشرارة الأولى لمشروع مركز دبي لمعالجة النفايات، ستنطلق أول يناير المقبل، بعد البدء في تركيب التوربينة البخارية التي تشكل وحدة رئيسة ضمن منظومة إنتاج الطاقة النظيفة في المركز، بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاواط.

وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم» أنه تقرر إطلاق شرارة الاحتراق الأولى في المركز أول يناير من العام 2023، بعد الانتهاء من عملية تركيب التوربينة البخارية، التي تشكل وحدة رئيسة ضمن منظومة إنتاج الطاقة النظيفة في المركز، بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاواط.

وأكدت البلدية أن المشروع يأتي ضمن سلسلة المشروعات الكبرى للبلدية، فيما يدعم المركز الجديد استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ويعزز من تنافسية الإمارة عالمياً، ويبرز نهجها المستمر في تطوير مشروعات التنمية المُستدامة، وتوظيف أحدث ابتكارات التكنولوجيا لحماية البيئة وتعزيز رفاهية المجتمع.

وتابعت: «تواصل البلدية تنفيذ المشروع الضخم وفقاً للجدول الزمني المحدد، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والشركات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ المشروع»، مشيرة إلى أن بدء تركيب التوربينة البخارية يمثل خطوة بالغة الأهمية في إنجاز المشروع الأكبر من نوعه في العالم، كونها تشكّل أداةً أساسية في تحويل نواتج احتراق النفايات إلى طاقة كهربائية، وتشكل حلقة الربط الأساسية بين مراحل الإحراق ونظام توليد الكهرباء».

ويمهد تركيب التوربينة البخارية الطريق أمام دخول المركز طور التشغيل التجريبي العام المقبل، تحضيراً لبدء تشغيله الفعلي، لتوفير مورد جديد للطاقة المستدامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news