"نقل عجمان" تدرب 396 سائق أجرة خلال الربع الأول من العام

المصدر: مينا غالي- عجمان

كشفت هيئة النقل في عجمان عن تدريب 396 سائق مركبة أجرة خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك من منطلق حرص الهيئة على توفير خدمات نقل ذات جودة و كفاءة عالية من خلال تمكين سائقين مركبات الأجرة العاملة في الإمارة وفقاً لبرامج تدريبية متخصصة وعامة تتناسب مع بيئة العمل والمصلحة العامة .

وتضمنت الدورات التدريبية لسائقي مركبات الأجرة 5 برامج متخصصة لتعريفهم بالأساليب والطرق للتعامل مع الجمهور والركاب لائحة المخالفات والأنظمة والقوانين في الهيئة، وتعريفهم بالمستجدات من القرارات الجديدة في أنظمة السلامة المرورية، وأهم الأماكن السياحية في الدولة وأساسيات اللغة الإنجليزية والاتيكيت وفن التعامل مع العملاء .

وقالت المدير العام لهيئة النقل في عجمان بالندب، رشا خلف الشامسي، إن خصخصة تدريب نقل الركاب تأتي من منطلق حرص الهيئة على تطوير منظومة النقل في الإمارة.

وأكدت أن الهيئة تسعى لتبني أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال التدريب والتأهيل من خلال استغلال الخبرات المتاحة لدى القطاع الحكومي و تعزيز الشراكة في تنظيم عملية النقل والتنقل في الإمارة .

وأشارت إلى أن الهيئة تهتم بتدريب سائقي مركبات الأجرة من خلال انتهاج أساليب متطورة ومتقدمة في تدريب وتأهيل السائقين لضمان تحقيق رؤية الإمارة.

وتؤمن الهيئة بأهمية التدريب و التطوير التي تسعى لإعداد السائقين وتطويرهم فنياً، لتمكينهم من تنمية قدراتهم وتحسين أداء مهامهم اليومية، والمسؤوليات الموكلة إليهم .

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