شرطة عجمان: 3120 مستفيداً من حملة "السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية "

المصدر: مينا غالي- عجمان

اختتمت القيادة العامة لشرطة عجمان فعاليات الحملة المرورية الموحدة الثانية "السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات النارية"، والتي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، خلال شهر مارس الماضي، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى سائقي الدراجات النارية، وذلك تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وقال رئيس قسم المرور والدوريات الرائد فؤاد الخاجة، إن الحملة شملت توعية تلك الفئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام والنشر المقروءة والمسموعة المختلفة، وارشادهم بالقيادة الآمنة باللغة العربية والإنجليزية إضافة إلى لغة الأردو، وركزت الحملة على أهمية لبس الخوذة، وتجنب استخدام السماعات اثناء القيادة، وعدم استخدام او ترك السكوتر الكهربائي بصورة تشكل إعاقة لحركة المركبات أو المشاة، واستفاد من الحملة ما يزيد عن 3120 مستفيداً من مستخدمي الدراجات الكهربائية، من خلال نشر التوعية والثقافة المرورية لهم.

ودعا رئيس قسم المرور والدوريات مستخدمي الدراجات الكهربائية إلى الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور وضرورة التقيد وإتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية ضماناً لسلامتهم وسلامة الآخرين.

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