3 أسباب وراء الرسوب في فحص قيادة المركبات في دبي خلال العامين الماضيين

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ان هناك مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها المتدرب خلال فحص الطريق النهائي المطلوب اجتيازه للحصول على رخصة قيادة، داعية المتدربين الى الأخذ بمجموعة من العوامل التي تساهم في اجتيازهم الفحص بنجاح والتي من بين أهمها الحفاظ على المستوى المعقول من الثقة في جميع الأوقات، مع عدم المبالغة في إظهارها لأنها قد تؤدي إلى الوقوع بأخطاء كبيرة.

وفي رده على سؤال ل "الامارات اليوم" حول اهم أسباب الرسوب في فحص قيادة المركبات في دبي خلال العامين الماضيين، ذكر مدير إدارة ترخيص السائقين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أحمد محبوب أن هناك 3 ممارسات خاطئة تكرر ارتكابها من قبل المفحوصين تضمنت عدم التحقق من وضع القيادة من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات مثل وضع حزام الأمان حتى للركاب في المقعد الخلفي، بالإضافة الى ضعف التركيز نتيجة عدم الحصول على مقدار كافٍ من الراحة قبل تقديم الامتحان وتشتيت الحالة الذهنية، وثالثا عدم التحقق من البقع العمياء الذي يؤدي الى ارتكاب الأخطاء عند القيادة في المنعطفات وعند تغيير المسارات.

ونصح محبوب المتقدمين للفحوصات العملية لقيادة المركبات بالانتباه لمجموعة من الأخطاء والتمسك بعدد من الممارسات الصحيحة مثل التأكد من الحصول على القدر الكافي من الراحة قبل يوم اختبار القيادة لضمان التركيز الكامل على الطريق، وكذلك التحقق من وضع القيادة من خلال التأكد غلق الأبواب قبل الانطلاق، وضبط المقعد، وكذلك مرايا المركبة ،وربط حزام الأمان قبل التحرك مع توجيه ركاب المقعد الخلفي بربط أحزمة الأمان الخاصة بهم أيضاً، مشددا على وجوب المحافظة على السرعة المناسبة الملائمة للطريق، إذ قد تشكل قيادة السيارة بسرعة بطيئة خطراً على السائقين الآخرين على الطريق.

وكانت أحدث الاحصائيات الصادرة عن الهيئة والتي نشرتها حديثا " الامارات اليوم" قد أشارت الى أن نسب النجاح في الفحص العملي النهائي المطلوب للحصول على رخصة قيادة بلغت 36% في العام 2019، وارتفعت بنسبة عالية في العام 2020 فوصلت الى 41%، لتعود بالارتفاع أيضا في العام 2021 وتصل الى 42%.

يذكر أن الهيئة بدأت خلال السنوات الأخيرة باستخدام مركبة بمميزات حديثة لفحص السائقين عبر نظام المسار الذكي، الذي يستند إلى استخدام تقنية الاتصال المعلوماتية في المركبات من خلال أجهزة استشعار ذكية ونظم مواقع جغرافية للتمكن من متابعة فحص الطريق النهائي. ويضم النظام مجموعة من التطبيقات التكنولوجية المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، ومنصة أنترنت الأشياء، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، ونظم المواقع الجغرافية، وتقنية التعرف على الوجه، والتصوير ثلاثي الأبعاد

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