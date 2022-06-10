«الهوية» توفر 20 خدمة استباقية للعميل قبل طلبها

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بأنها توفر 20 خدمة استباقية للمتعاملين بشكل تلقائي، قبل أن يتقدموا بطلبات للحصول عليها، إذ يتم إشعارهم بقرب انتهاء أوراقهم ومستنداتهم الرسمية، قبل وقت كاف، ولا يحتاج إنجازها سوى مراجعة البيانات المسجلة في الطلبات، ودفع الرسوم وإنهاء المعاملات.

وتشمل الخدمات الاستباقية، تسجيل المواليد الجدد، إصدار بطاقة هوية، تجديد بطاقة الهوية سواء لمواطن أو خليجي أو مقيم أو لشركات، تحديث البيانات (عام، مواطن، إقامة)، تعديل بيانات إذن دخول (بيانات إقامة)، إلغاء إذن دخول، إصدار تصريح إقامة، إصدار بطاقة منشأة، تجديد بطاقة منشأة، إلغاء بطاقة منشأة، إصدار بطاقة مندوب، تجديد بطاقة مندوب، إلغاء بطاقة مندوب، إصدار خلاصة قيد جديدة، تعديل بيانات خلاصة القيد، استبدال جواز السفر، تجديد جواز السفر، استرداد الرسوم، تمديد تأشيرة الزيارة، وتعديل الوضع.

وأكدت الهيئة أنه تم استحداث مبدأ الخدمات الاستباقية، حيث يتولى النظام آلياً إنشاء طلب من الخدمة المناسبة التي يحتاجها المتعامل وفقاً لبياناته وحالته، ثم يتولى إشعار المتعامل بالطلب الذي تم إنشاؤه، ليعتمده المتعامل دون الحاجة إلى إعادة إدخال أي بيانات أو مرفقات، وتتم عملية دفع رسوم الطلب.

وتهدف حزمة الخدمات الاستباقية إلى توفير تجربة متعامل سلسة وسريعة ومتكاملة عبر خدمات يتم تقديمها بدون طلب وفي دقائق معدودة.

وتوفر الهيئة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ويمكن التقديم عليها بسهولة، ومن بينها خدمة تجديد بطاقة الهوية، وذلك من خلال خمس خطوات وهي التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية)، أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، اختيار خدمة تجديد بطاقة الهوية، تقديم الطلب ومراجعة البيانات وتحديثها وتسديد الرسوم، وتلقي رسالة بإتمام ونجاح العملية، واستلام البطاقة عن طريق شركة التوصيل.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى التأكد من دقة البيانات في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل ودفع الرسوم لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة.

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