رئيس الدولة يستقبل عالم الفيزياء الإماراتي أحمد المهيري و الطالب خميس الجنيبي الفائز بأولمبياد الرياضيات العالمية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم عالم الفيزياء الإماراتي أحمد عيد المهيري أحد أبرز العلماء العالميين في مجال أبحاث الفيزياء النظرية، نظراً لإسهاماته العلمية المتعددة وأبحاثه المتنوعة التي تناولت مجموعة من الظواهر من أهمها الثقوب السوداء في الفضاء.

واستقبل سموه الطالب خميس الجنيبي الفائز بالمركز الأول في أولمبياد الرياضيات العالمية التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية.

ورحب سموه خلال اللقاء ــ الذي جرى في مجلس قصر البحر ــ بالعالم أحمد المهيري.. متمنياً له التوفيق في مجاله للإسهام في العلوم التي تخدم مستقبل البشرية وتقدمها.. فيما هنأ الطالب خميس الجنيبي بفوزه بأولمبياد الرياضات العالمية وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بهذه النماذج الاماراتية المبدعة والملهمة التي تسهم في رفعة وطنها وخدمة البشرية، وحثهم على مواصلة مسيرة العلم والمعرفة ومضاعفة الجهود.

وعبر العالم أحمد المهيري عن بالغ سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة مثمناً الاهتمام الذي توليه القيادة للعلم والمعرفة و الذي كان له كبير الأثر في تشجيع أبناء الإمارات على مواصلة طريق العلم في أهم الجامعات والمعاهد العالمية والتخصصات الحيوية.

في حين أهدى الطالب خميس الجنيبي ــ في الصف السابع من مدرسة سعد بن معاذ ــ فوزه إلى صاحب السمو رئيس الدولة.. معربا عن سعادته بلقاء سموه وحرصه على تشجيع أبنائه المواطنين على التميز.

حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي عضو المجلس التنفيذي و سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و التعايش.

يذكر أن العالم أحمد المهيري يعد أول إماراتي يحصل على قبول لدراسات ما بعد الدكتوراة في معهد الدراسات المتقدمة في جامعة «برينستون» في الولايات المتحدة الذي يعد أبرز معهد لبحوث الفيزياء النظرية في العالم والصرح الذي عمل فيه الفيزيائي الأشهر عالمياً ألبرت آينشتاين في آخر 20 عاماً من حياته.

و حصل المهيري على درجة الدكتوراة في الفيزياء من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة فيما نال شهادة البكالوريوس من جامعة تورونتو في برنامج علم الهندسة ـ تخصص الفيزياء وجائزة أفضل رسالة دكتوراة على مستوى جامعة كاليفورنيا في مجال الرياضيات والعلوم الطبيعية والهندسة.

و يكرس العالم الإماراتي وقته للأبحاث الفيزيائية وقد أنجز بحوثاً تم الاقتباس منها أكثر من 1500 مرة من قِبل باحثين آخرين في مختلف أنحاء العالم.

وفاز أحمد المهيري مع فريقه المكون من أربعة علماء عام 2020 بجائزة «نيو هوريزون» بفضل اكتشافه حساب محتوى المعلومات الكمية للثقب الأسود وإشعاعه فيما تركز الجائزة على تكريم الاكتشافات التحويلية في علوم الحياة والفيزياء والرياضيات..والتي تمنحها مؤسسة جوائز الاختراق التي يطلق عليها أيضاً اسم «أوسكار العلوم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news