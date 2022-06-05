5 شروط لتسجيل الطلبة في الدورة الصيفية لـ" الخدمة الوطنية"

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أنه تقرر عقد الدورة الصيفية التطوعية ( التأسيسية والمتقدمة)، لطلاب وطالبات المدارس والتي تبدأ بتاريخ 10 يوليو المقبل وتنتهي بتاريخ 5 أغسطس المقبل، ولمدة أربعة أسابيع.

وبينت أن هناك خمسة شروط للتسجيل والالتحاق في الدورة، أن يكون من مواطني دولة الإمارات، أن يكون العمر من 13 إلى 16 سنة فقط، من مواليد ( 10/7/2006) إلى (10 / 7 / 2009)، واجتياز الفحص الطبي، موافقة ولي الأمر ، وزيارة أقرب شعبة تجنيد للتسجيل مع احضار الوثائق الرسمية الأصل والصورة والجواز والهوية وخلاصة القيد.

ونبهت إلى انه سيتم تطبيق نظام الحجز أثناء الدورة والسماح بالخروج فقط في عطلة نهاية الأسبوع .

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق عن تعديل مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذكور، لتصبح مدتها 11 شهراً للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وثلاث سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، و11 شهراً للمجندات من الإناث، وذلك بموجب القرار رقم 15 لسنة 2022.

وذكرت أنه سيتم التطبيق قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية اعتبار من الدفعة 18، المقرر انعقادها في سبتمبر المقبل، مؤكدة أنه لا يوجد تغيير على فترات الاستدعاء السنوي للتدريب الانعاشي، ولا يوجد تغيير كذلك على قيمة المكافأة المالية للمجندين، بسبب تقليص مدة الخدمة الوطنية.

ونبهت إلى أنه تم إلغاء خيار استكمال الدراسة الجامعية أثناء الخدمة الوطنية، وكذا إلغاء إمكانية إيقاف البرنامج بعد التدريب الأساسي لفئة الطلبة الحاصلين على 90% فأعلى في الثانوية العامة، بغرض استكمال دراستهم الجامعية.

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