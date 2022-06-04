إسعاد شرطة دبي تتبنى حالة مريض .. وتخصص مبادرة للحالات الإنسانية

المصدر: دبي - محمد فودة



في بادرة إنسانية جديدة لمركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، وبالتعاون مع المستشفى الدولي الحديث، تبنى المركز علاج حالة إنسانية لمريض يعاني من آلام في الركبة اليمنى والرباط الصليبي، حيث تم إجراء عملية جراحية له واستبدال الرباط الصليبي، وترقيع الغضروف الهلالي كاملا باستخدام المنظار الجراحي واصبح المريض بحالة جيدة .

وقالت مديرة مركز بطاقة إسعاد منى العامري،: إن مساندة الحالات الإنسانية لاسيما المتعلقة بالأمور العلاجية والصحية يحتل أولوية لدينا، ولا نتردد في تقديم الدعم والمساندة لها، بالتعاون مع شركائنا في الدوائر والمؤسسات الخاصة والحكومية، من بينها المستشفى الدولي الحديث ، مشيرة إلى أن ممثلي القطاع الصحي في مركز بطاقة إسعاد مستمرون في التواصل مع المستشفى وأسرة المريض للاطمئنان على حالته، وتذليل أي صعوبات قد تواجه الأسرة.

من جهتها، قالت ممثلة القطاع الصحي في مركز بطاقة إسعاد هناء تيسير، ، أن حالة المريض، كانت تستدعي التدخل لدعمه ومساندة أسرته في توفير العلاج والرعاية الصحية المناسبة له، وتم ذلك بالتعاون مع المستشفى الدولي الحديث الذي يعد من المستشفيات الرائدة في هذا المجال، لاسيما وأن المريض واسرته لم يكونوا قادرين على القيام بذلك بسبب التكلفة المادية العالية لعلاج مثل هذه الحالات .

يذكر أن مركز بطاقة إسعاد يضع ضمن خططه السنوية تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية والإنسانية، التي تستهدف شرائح مختلفة في المجتمع، تحقيقاً للهدف الذي اُنشئ من اجله ، وهو المساهمة في نشر السعادة والطمأنينة في المجتمع.

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