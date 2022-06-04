بدء تقديم خدمات فحص المركبات بعجمان طوال أيام الأسبوع

المصدر: عجمان- مينا غالي

أعلنت هيئة النقل في عجمان، بدء تقديم خدمات الفحص الفني للمركبات طوال أيام الأسبوع بمركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، وذلك اعتباراً من اليوم، في إطار جهودها لتقديم تسهيلات للمتعاملين بشكل أكبر.

وأعلنت هيئة النقل بعجمان أخيراً عن نتائج مؤشر السعادة للربع الأول من عام 2022 لمتعاملي مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات بلغت 95.36% وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تسعى لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين ضمن أعلى معايير الخدمات الحكومية .

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية أحمد صقر المطروشي، أن مركز سبيد يسعى إلى تقديم خدمات الفحص الفني للمركبات وفقاً لمعايير الفحص المعتمدة .

وأكد المطروشي أن الهيئة تحرص على تطوير خدمات المركز بشكل مستمر من خلال تقييمات العملاء عن الخدمات المقدمة لهم والاستماع لاقتراحاتهم ولملاحظاتهم والعمل عليها، وذلك لتقديم خدمات تنافسية ذات كفاءة عالية لتحقيق رؤية عجمان.

وكشف المطروشي أن هيئة النقل تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز سبيد لتقديم خدمات الفحص الذكية من خلال توظيف الذكاء الصناعي و الذي يهدف إلى تعزيز معايير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين لتحقيق رؤية الهيئة (نقل آمن و مستدام و متطور).

وأشار مدير مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات عمار حسن الشاعر، أن الهيئة تسعى لتطوير تجربة المتعامل بطريقة متميزة من خلال تحليل نتائج استبيان مؤشر السعادة بشكل دوري مما يسهم في إيجاد خدمات ذكية ومتطورة تفوق توقعات المتعاملين .

وأضاف الشاعر أن مركز سبيد هو أول مركز على مستوى الدولة يطبق خاصية الدفع الرقمي واستلام شهادة الفحص عبر الرسائل النصية دون حاجة للتعامل مع موظف الخدمة أو الانتظار.

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