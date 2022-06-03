منصورالياباني".. يتحدث العربية بطلاقة ويحصل على الإقامة الذهبية.. فيديو"

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حصل الشاب الياباني الملقب بـ" منصور الياباني" على الإقامة الذهبية، من دبي، اليوم، لدوره البارز في الربط بين الثقافتين والحضارتين الإماراتية واليابانية.

وقال "منصور الياباني" لـ" الإمارات اليوم" أنه يعيش في الإمارات منذ 9 سنوات، أتقن خلالها اللغة العربية، واللهجة الإماراتية، وحرص أن يكون جسراً للربط الثقافي بين الإمارات ودولته اليابان.

وأكد أنه من أشد المعجبين بالثقافة الإماراتية، بكل تفاصيلها، ومن منطلق إيمانه بأهمية التواصل بين الدولتين، ومعاينته حرص شعب الإمارات على المحافظة على هويتهم الخاصة، من خلال عدة أمور، منها الالتزام بالزي الوطني، حرص بدوره على ارتداء زيه الوطني داخل الدولة لخلق نوع من التمازج الثقافي والحضاري بين الهويتين.

"منصور الياباني" يحصل على الإقامة الذهبية pic.twitter.com/vRj45guF34 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 3, 2022

وتابع" أنشأت حسابات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتعريف المجتمع الإماراتي بأبرز ما يميز الثقافة اليابانية، كما أنه يعد أحد أشهر اليابانيين في مجال التسويق، عبر محل بيع المنتجات اليابانية في الإمارات، ومع بقائه في الدولة تعرف على جوانب الثقافة الإماراتية، وبدأ مسيرته عبر التواصل الاجتماعي، وحرص على نقل التقاليد اليابانية، وعادات شعبه وأكلاته، وفضل أن يناديه الجميع بـ«منصور الياباني».

ووجه منصور الشكر للقيادة الرشيدة، وحكومة الإمارات، وإقامة دبي على جهودهم في دعم المبدعين في مختلف المجالات، بمختلف جنسياتهم وهوياتهم.

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