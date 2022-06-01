الإمارات للفلك: الدولة تتعرض لظاهرة انعدام ظل الظهيرة بدءاً من 6 يونيو

المصدر: الشارقة وام

أوضحت جمعية الإمارات للفلك أن المناطق الجنوبية في الدولة /أم الزمول وليوا ومدينة زايد والقوع/ ستشهد خلال الفترة من 6 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل ظاهرة انعدام ظل الظهيرة وذلك بسبب تعامد الشمس على دوائر العرض في هذه المناطق حيث يقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية من الدولة كما ستشهد بقية من الدولة اقصر ظل للزوال أو الظهر خلال السنة في هذه الفترة.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إنه سيكون انعدام ظل الزوال مع وقت الظهر حوالي الساعة 12:25 ظهرا بتوقيت الإمارات وبالتالي لا يشاهد ظل للأشخاص أو المباني خلال وقت الظهيرة ..مشيرا إلى ان أول تعامد لشمس الظهيرة سيكون على أقصى جنوب الإمارات في 6 يونيو الجاري قرب منطفة ام الزمول ثم تزحف منطقة التعامد إلى الشمال قرب مدينة زايد مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي في 21 يونيو الجاري ثم تعود نحو الجنوب قرب ام الزمول في 8 يوليو وبعد 10 يوليو ينتقل موقع التعامد نحو الجنوب ويبدأ ظل الزوال في التمدد.

كما تتعامد الشمس على مدار السرطان بحدود 21 يونيو الجاري يصاحبه أدنى ظل للزوال في عموم الجزء الشمالي من الأرض وأقصر ليل وأطول نهار في الجزء الشمالي من الأرض فيما تتعامد على مدار الجدي بحدود 21 ديسمبر القادم يصاحبه اقصى ظل للزوال في عموم الجزء الشمالي من الأرض وأقصر نهار وأطول ليل في الجزء الشمالي من الأرض بينما تتعامد على خط الاستواء خلال الاعتدالين الربيعي في 21 مارس والخريفي في 23 سبتمبر ويكون مقدار ميل ظل الزوال يعادل دائرة عرض الموقع متزامنا مع تساوى الليل بالنهار.

يشار إلى أن المناطق التي تقع بين مدار السرطان عند 23.5 شمالا والذي يدخل جزء منه ضمن المناطق الجنوبية للدولة ومدار الجدي عند 23.5 جنوبا تتعامد عليها الشمس في موعدين خلال العام وتختلف من منطقة لأخرى وفق دائرة عرض الموقع.

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