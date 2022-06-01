توصيل 2973 نقطة غاز طبيعي في الشارقة بالربع الأول

المصدر: مينا غالي ■ الشارقة

أفادت إدارة الغاز الطبيعي في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بأنها تنفذ توسعات في شبكة الغاز الطبيعي بالمناطق الجديدة، حيث تعمل حالياً على تنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعي لمنطقة البطائح على ست مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ خط الغاز الطبيعي من تقاطع شارع الإمارات مع طريق خورفكان.

وأوضحت أنه سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات، كما سيتم تمديد شبكة الغاز الطبيعي إلى ضاحية الشنوف بطول 640 كم، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بمجرد انتهاء الجهات المختصة من تسوية الأراضي بتمديد الشبكة إلى مناطق الشنوف 1 و2 و3 و5 كمرحلة أولى، ثم تليها المراحل التالية بعد الانتهاء من تسوية الأراضي ووفق نسبة إنجاز المباني في هذه المناطق.

وقالت مديرة الإدارة المهندسة أمنة بن هده، إن الإدارة نفذت أكثر من 2973 نقطة توصيل لخدمات الغاز الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري منها 2038 للبنايات والفلل السكنية و935 للقطاع التجاري، كما تعاملت فرق الطوارئ مع 1270 بلاغاً حول أعمال الإصلاحات الطارئة والإحلال والتجديد وصيانة التركيبات المنزلية ومعالجة تسريبات التركيبات وتغيير محابس ومنظمات العداد وغيرها، وتم تحويل 18378 طباخاً للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة تواصل جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروع الغاز الطبيعي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق إمارة الشارقة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضحت أن فرق العمل بذلت جهوداً كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى لتلبية طلبات المتعاملين لتحويل أجهزة الطبخ للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أنجزت تحويل 18 ألفاً و378 جهاز طبخ للعمل بالغاز الطبيعي وفق أفضل مواصفات الأمن والسلامة.

وأضافت أن إجراءات الصيانة والطوارئ من الأنشطة الرئيسة التي تقوم بها فرق الطوارئ بإدارة الغاز الطبيعي على مدار 24 ساعة، حيث يتم التعامل مع الحالات الطارئة وتلقي البلاغات من خلال الخط الساخن لطوارئ الغاز الطبيعي 8006333.

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