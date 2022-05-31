رئيس الدولة يستقبل فريق عمل «أدنوك» وممثلين لكوادرها الشابة

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، فريق عمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، يرافقهم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.

وأثنى سموه خلال اللقاء، الذي جرى في قصر البحر على دور «أدنوك» في تمكين الشباب والشابات الإماراتيين وإعدادهم وتأهيلهم، مشيراً سموه إلى أهمية تجربة «أدنوك» في تمكين الشباب من شغل مناصب قيادية والاضطلاع بأدوار أساسية في منظومة عمل الشركة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات حريصة على توفير فرص التدريب والتأهيل، وكل ما من شأنه بناء الكوادر البشرية الوطنية المتميزة، وحث سموه أبناء الوطن على مضاعفة جهودهم وصقل مهاراتهم وحشد طاقاتهم للإسهام في مسيرة تقدم دولة الإمارات وتعظيم مكتسباتها وإنجازاتها في مختلف المجالات.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

من جانبه، قال الجابر، خلال اللقاء، إن «أدنوك» حرصت على خلق وهيكلة فرص جديدة توفر لمواطني دولة الإمارات فرصاً للاستثمار في مشروعاتها وأعمالها والإسهام في تمكين النمو الاقتصادي في دولة الإمارات للـ50 عاماً المقبلة.

وأضاف أن «برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة»، الذي أطلقته «أدنوك» خلال عام 2018 أسهم في توفير أكثر من 3000 وظيفة للمواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن البرنامج جرى تعميمه على مستوى الدولة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نتيجة النجاح الذي حققه.

يُذكر أن الشباب والشابات الإماراتيين يشكلون نسبة 58% من مجموع العاملين في الشركة، فيما تعمل «أدنوك» على تطبيق عدد من برامج تطوير الشباب المواطنين في قطاع النفط والغاز، من ضمنها «برنامج القادة الناشئين» و«القيادات المتقدمة» و«تطوير القيادات النسائية» و«برنامج القيادات التنفيذية» والعديد غيرها، والتي تهدف إلى إعداد قيادات مستقبلية متميزة قادرة على خدمة الوطن والمجتمع وتحقيق طموحات القيادة.

محمد بن زايد:

• «الإمارات حريصة على توفير فرص التدريب، وكل ما من شأنه بناء الكوادر البشرية الوطنية المتميزة».

رئيس الدولة: مسؤولية متابعة شؤون أسر الشهداء على قمة أولوياتنا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، وفد مكتب شؤون أسر الشهداء وواحة الكرامة يرافقهم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء. وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث الودية، واطلع على مبادرات المكتب النوعية المتواصلة وبرامجه لدعم أسر شهداء الوطن.

وقال سموه إن مسؤولية متابعة شؤون أسر الشهداء وأبنائهم وتأمين جميع أشكال الرعاية الشاملة سيظلان على قمة أولوياتنا، مؤكداً حرص سموه على التواصل المباشر معهم وتلبية احتياجاتهم ودعمهم وتمكينهم. من جانبه، أعرب الوفد عن اعتزازه بخدمة أسر شهداء الوطن، مثمنين الدعم والاهتمام المتواصلين اللذين يوليهما صاحب السمو رئيس الدولة إلى أسر الشهداء وأبنائهم.

محمد بن زايد يتلقّى اتصالين من الرئيس الصيني ورئيس الاتحاد السويسري

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالين هاتفيين من رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، شي جين بينغ، ورئيس الاتحاد السويسري الصديق، إغنازيو كاسيس، قدما خلالهما إلى سموه تعازيهما في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وهنآ سموه بتوليه رئاسة دولة الإمارات، متمنيين له التوفيق في قيادة الدولة نحو مزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره للرئيس الصيني شي جين بينغ، لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه سموه وشعب الإمارات، مؤكداً قوة العلاقات الإماراتية - الصينية وتميزها والحرص على مواصلة تعميقها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها الرئيس السويسري تجاه دولة الإمارات وشعبها في وفاة الفقيد الشيخ خليفة، رحمه الله. كما عبر عن شكره لتهنئته بتوليه رئاسة الدولة، وما أبداه من أمنيات طيبة بالتوفيق في قيادة الدولة، متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التنمية والتطور.

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