رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصيني

المصدر: دبي - الامارات اليوم

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اتصالاً هاتفياً من فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، قدم خلاله تعازيه ومواساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" ..منوها بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتي عززها المغفور له ورسخها خلال مسيرة قيادته للدولة.



كما هنأ فخامة شي جين بينغ، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر عن خالص أمنياته لسموه بالتوفيق والنجاح في تحقيق طموحات دولة الإمارات وشعبها نحو آفاق جديدة من الرخاء والريادة في مختلف المجالات.



وأكد الرئيس الصيني خلال الاتصال تطلعه نحو مزيد من العمل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين الصديقين.



من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لفخامة شي جين بينغ لما أبداه من مشاعر طيبه تجاه سموه وشعب الإمارات ..مؤكداً قوة العلاقات الإماراتية - الصينية وتميزها والحرص على مواصلة تعميقها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات.

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