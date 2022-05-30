63 مليون درهم إجمالي دخل المشاركين في «الأسر الإماراتية المنتجة» 

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج «الأسر الإماراتية المنتجة» الذي تشرف عليه وزارة تنمية المجتمع منذ عام 2008، إلى 2992 أسرة وفق أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الوزارة التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها.

ويأتي تطبيق البرنامج، الذي بلغ إجمالي دخل الأسر الإماراتية المنتجة المشاركة فيه إلى 63 مليون درهم حتى نهاية العام الماضي، في إطار دعم الوزارة لأهداف الخطط الحكومية التنموية، إذ توفر الوزارة دعماً مادياً وتأهيلياً للأسر المنتجة ضمن مشروع يعرف بـ«الصنعة»، بهدف تمكينهم من استغلال طاقاتهم ومواهبهم في الإنتاج والعمل والمنافسة والإبداع.

وتسعى الوزارة إلى زيادة دخل الأسر المشاركة في البرنامج وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً من خلال تنويع برامج تأهيل وتدريب الأسر المنتجة، وتحفيزها على ابتكار الأفكار الإنتاجية، وتكثيف المنافذ والمراكز التسويقية لتحقيق أفضل ترويج داعم لمنتجاتها المنزلية والمتناهية الصغر.

وقامت وزارة تنمية المجتمع العام الماضي بتحديث الإجراءات والخدمات المرتبطة ببطاقة عضوية الأسر الإماراتية المنتجة للأسر عبر تزويد البطاقة بمميزات ذكية نوعية معتمدة بتقنية «بلوك تشين»، حيث تم إلغاء بطاقة العضوية المطبوعة واستبدالها ببطاقة إلكترونية، تشمل باقة من المميزات والتسهيلات للمستفيدين، بما ينسجم مع مبادرات الوزارة التي تواكب رؤية التحول الذكي في الخدمات، تماشياً مع توجهات الحكومة الرقمية لدولة الإمارات.

وأكد أصحاب المشروعات من الأسر المنضمة إلى البرنامج خلال مشاركتهم جلسات حوارية، أهمية تطبيق البرنامج على دور الوزارة الفعال في دعم تطلعاتهم لتطوير الأفكار الإنتاجية وزيادة تنافسيتها، وبالتالي تحقيق مزيد من النجاح والأرباح نتيجة التوجيه والمتابعة والتأهيل المستدام، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المزيد من المنافذ والمعارض التسويقية لمنتجات الأسر بشكل عام.

وتعمل الوزارة من خلال تطبيق البرنامج على تحقيق مجموعة من الأهداف تتضمن تعزيز الشراكة المجتمعية والمؤسسية، والارتقاء بدور الأسر الإماراتية ودعمها في «الانتقال من طور الرعاية إلى الاكتفاء والمساهمة في التنمية»، بالإضافة إلى تشجيع مختلف الفئات على المساهمة الإيجابية والمؤثرة وتفعيل دورها في تحقيق استقرارها الاقتصادي من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة.

مشروعات شبابية

شكلت المشروعات الجديدة والشبابية نحو 70% من إجمالي عدد المشروعات المشاركة في جناح «الصنعة-13» للأسر الإماراتية المنتجة في القرية العالمية خلال هذا العام. وتدعم الوزارة الشباب الذين يتلمسون خطواتهم الأولى في تأسيس الأعمال التجارية للمشاركة في جناح «الصنعة».

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