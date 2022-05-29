إزالة مباشرة للخيم والكرفانات على الشواطئ العامة برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قررت دائرة بلدية رأس الخيمة إجراء إزالة مباشرة لأي خيم أو كرفانات موجودة على الشواطئ العامة وذلك بعد قرارها بمنع التخييم على الشواطئ العامة دون صدور قرار آخر أو الحصول على تصريح من دائرة البلدية بتخصيص مواقع للتخييم، وذلك نتيجة انشار التخييم ووضع الكرفانات الثابتة والمتحركة خلال الفترة الأخيرة على الشواطئ العامة للإمارة.

وقال مدير دائرة بلدية رأس الخيمة، منذ محمد الزعابي، إن الشواطئ العامة بالإمارة خصصت للاستمتاع اليومي للمواطنين والمقيمين بالإمارة وأن قرار منع التخييم على الشواطئ جاء لإعطاء المجال للجميع للاستمتاع بالشواطئ دون وجود مخيمات وكرفانات تعلق الشواطئ وتمنع مرتادي البحر من الاستمتاع.

وأوضح أن عملية وضع الخيم وكرفانات على السواحل سيؤدي إلى غلق الشواطئ وجعلها خاصة بهم وبالتالي منع الآخرين من ارتياد البحر، ولفت إلى أن الكرفانات المتنقلة والثابتة لها معايير ومواصفات لتكون لها مكان للاستخدام لكن دون وضعها على الشواطئ لعامة لشهرين أو لثلاثة أشهر وتركها وهي ممارسات تشوه منظر شواطئ الإمارة.

وأضاف أن البلدية والجهات المختصة وضعت بعض الإرشادات لمنع هذه الممارسات، وتابع أنه في حال سمحت البلدية بالتخييم ووضع الكرفانات على الشواطئ العامة فإن الجميع سيقبل على ذلك وستصبح الشواطئ خاصة وليس عامة للناس.

وأشار إلى أصحاب الخيم والكرفانات بإغلاق الشواطئ بأكملها والتعدي على الممتلكات العامة وعدم إعطاء فرصة لمرتادي الشواطئ بالاستمتاع بالأماكن العامة، لقيام هذه الفئة بتخصيص وإغلاق المنطقة الساحلية.

وأضاف أنه لا يوجد قرار أو تصريح يسمح بالتخييم على الشواطئ الساحلية، وأنه يجب على أفراد المجتمع الالتزام بالتعليمات الصادرة لتجنب التعرض للمخالفات والمساءلة القانونية والتعاون للمحافظة على المنظر العام للإمارة، حيث تعتبر السواحل متنفساً لجميع أفراد المجتمع ومناطق جاذبة للسياح ولا يجب التعدي عليها وإغلاقها بأي وسيلة كانت و في حال وجود استفسار حول ذلك يرجى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 800661





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