خطوات الحصول على رخصة مشروع منزلي في دبا الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي. الفجيرة

تتيح بلدية دبا الفجيرة عبر موقعها الرسمي استخراج رخصة ممارسة النشاط في المنزل (مشروعي) بكل سهولة ويسر تتمثل في خمسة خطوات فقط.

الخطوة الأولى ادخل موقع الرسمي لبلدية دبا الفجيرة ثم اطلب الخدمة عبر النقر فوق خانة استخراج رخصة ممارسة النشاط في المنزل من ثم قم بتعبئة الطلب الإلكتروني المرفق وارفق المستندات، وأخيراً عليك دفع الرسوم الرمزية.

تُخضع بلدية دبا الفجيرة المشاريع المنزلية من خلال مفتشيها في قسم الخدمات العامة والبيئة إلى زيارات تفتيشية، ويتم من خلالها التفتيش على المطبخ الذي يتم إعداد وتحضير المواد الغذائية فيه، للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية المطلوبة لهذه الأنشطة، كما يتم توجيه صاحب الرخصة بنظم الحفظ والتخزين والتداول السليم للأغذية.

يتم التأكد من عمليات التعقيم والتطهير للأماكن التي يتم فيها الطهي، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء أثناء الاستلام والتحضير، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.



وتقوم بلدية دبا الفجيرة في دعم أصحاب الرخص التجارية من الشباب للدخول إلى الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي، ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بها إلى آفاق النجاح والاستدامة لكون هذه الرخص تفتح الباب لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تحقق لأصحابها مردوداً مادياً مناسباً.

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