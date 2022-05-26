«تنفيذي الشارقة» يناقش قانون تأجير العقارات في الإمارة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماع برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، عدداً من مشروعات القوانين والقرارات المعنية بقطاع العقارات وتنظيم علاقاته الإيجارية، حيث تضمنت مشروع قانون بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.

كما تضمّن الاجتماع مناقشة مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.

ووجّه المجلس بعد مناقشة مستفيضة لمواد وبنود مشروعات القوانين والقرارات بتضمين كل الملاحظات المقدمة من السادة أعضاء المجلس التنفيذي، والتنسيق بشأنها لوضع أفضل التشريعات القانونية المنظمة للعلاقات الإيجارية في إمارة الشارقة.

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