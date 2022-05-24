مختبرات المياه بـ"كهرباء الشارقة" تفحص 5200 عينة خلال الربع الأول من العام الجاري

المصدر: مينا غالى- الشارقة

كثف قسم جودة المياه بإدارة محطات المياه والتحلية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهوده خلال الربع الأول من العام الحالي لفحص عينات المياه في مختلف المناطق والمحطات على مدار الساعة للتأكد من جودتها ومطابقتها لمواصفات ومعايير منظمة الصحة العالمية، حيث تم فحص 2419 عينة في مختبر جودة المياه، بالإضافة لفحص 2781 عينة تم فحصها في مختبرات محطات المياه والتحلية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير مياه الشرب للمشتركين بجودة عالية.

وأكد مدير إدارة محطات المياه والتحلية المهندس عصام الملا، أن الهيئة تسخر إمكانياتها الفنية والتشغيلية لتزويد المشتركين دائما بمياه شرب ذات جوده عالية وبمعايير توافق منظمة الصحة العالمية، كما تحرص الهيئة دائما على مواكبة التقدم العلمي في فحص المياه، للحصول على مياه ذات جودة عالية .

وأوضح أن الهيئة تعتمد على 7 مختبرات تتضمن مختبر جودة المياه في منطقة حلوان و6 مختبرات فنية في المحطات لمراقبة جودة المياه والحفاظ عليها من بداية التحليه وحتي وصولها للمشتركين من خلال شبكة يزيد طولها عن 3500 كم، والمختبرات مزودة بأحدث الأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة لمتابعة فحص المياه، والتأكد من جودتها وعذوبتها في كافة مناطق إمارة الشارقة على مدار الساعة.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير أداء المختبرات ورفع كفاءتها سعيًا نحو توفير كافة متطلبات وشروط نظام إدارة الجودة وتحديث نظام إدارة معلومات المختبر بما يساهم في تفعيل آليات متابعة العمل وحفظ البيانات الخاصة بنتائج التحاليل وإرسال المعلومات لجميع الجهات المختصة في الوقت المحدد عن طريق البريد الالكتروني مع عمل كافة الإحصائيات المطلوبة للاستفادة منها في متابعة جودة المياه بمدينة الشارقة.

وأكد أن الهيئة تواكب التطور الحضاري والتوسع العمراني لإمارة الشارقة بشكل مستمر لذا تم زيادة عدد مواقع فحص العينات في شبكة مدينة الشارقة ليصل إجمالي عدد المواقع إلى 70 موقعاً، وذلك بهدف مراقبة جودة المياه في الشبكة بشكل مستمر.

وأشار إلى أن الهيئة وفرت عدداً من القنوات لاستقبال أية ملاحظات عن جودة المياه للمختبر وهي كالتالي: الاتصال المباشر على قسم جودة المياه، والتواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة.

وناشد الجمهور والشركات والجهات المعنية بضرورة التواصل مع قسم جودة المياه بإدارة محطات المياه والتحليه في حالة وجود أية ملاحظات تتعلق بجودة المياه ليتم إرسال فنين مختصين لأخذ العينات المطلوبة وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

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