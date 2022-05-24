المنصوري تطلب تسريع إجراءات تحويل القرض السكني إلى منحة لأصحاب "الحالات الطارئة"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

اقترحت عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية ، ناعمة المنصوري، اتخاذ إجراءات حكومية سريعة لتحويل القروض السكنية إلى منح سكنية للمواطنين، في حالات معيّنة منها تغير ظروف المستفيد بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

وأوضحت المنصوري، في مداخلة وجهتها لوزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج المزروعي، خلال جلسة المجلس الوطني المنعقدة صباح اليوم، أنه سواء أحيل المستفيد إلى المعاش التقاعدي أو كان من كبار المواطنين أو توفي، جميعها ظروف تحول دون الالتزام بسداد القرض نظراً للمستجدات الطارئة عليه، مما يؤدي إلى تحمل المستفيد أو الورثة أعباء مالية تفوق وضعهم المادي ووجود متأخرات في دفع أقساط القرض السكني للمستفيد.

من جانبه رد الوزير على المداخلة بالقول: " الإعفاءات من سداد المستحقات السكنية ليس من سلطة الوزارة بشكل عام، وإنما يعود القرار فيها إلى مجلس الوزراء"، مشدداً على أن الحكومة تتعامل مع ملف المنح السكنية والإعفاءات والتسهيلات بشفافية مطلقة، بما يخدم صالح المواطنين.

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