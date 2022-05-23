الوجود في الدولة شرط تجديد هوية المقيمين

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يشترط لتجديد بطاقة الهوية للمقيمين، أن يكون صاحب بطاقة الهوية موجوداً في الدولة، إذ لا يتم قبول طلب التجديد في حال كان خارج الدولة.

وكانت وردت استفسارات لـ«الإمارات اليوم» من قراء حول مدى إمكانية التقدم بطلبات تجديد الهوية والإقامة عبر الأنظمة الذكية للهوية، الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي من خارج الدولة.

وذكرت الهيئة ضمن معلومات بطاقة خدمة تجديد بطاقة الهوية، أنه يشترط لفئة المقيمين وجود إقامة سارية مرتبطة بطلب تجديد بطاقة الهوية، إذ يتوجب على المتعاملين استكمال متطلبات الحصول على خدمة تجديد البطاقة مثل البصمة والصورة، خلال المدة المحددة تفادياً لإلغاء تفعيل الطلب.

وأكدت أنه يعتبر الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامياً لكل سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المواطنون الإماراتيون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والوافدون والمقيمون في الدولة، حيث يطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم للحصول على بطاقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وذكرت الهيئة أنها أوقفت أخيراً العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم بديلاً لإثبات إقامته.

وأشارت إلى أنه تم تقليص الخطوات المرتبطة بعملية إصدار وتجديد الإقامة لتترافق مع بطاقة الهوية في نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد عوضاً عن الطلبات الفردية السابقة انطلاقاً من عمليات التحسين والتطوير المتعلقة برحلة المتعاملين.

ونبهت إلى أنه يترتب غرامة مالية على المتعاملين المقيمين عند تأخرهم في تقديم طلب الحصول على الهوية أكثر من 30 يوماً من تاريخ صدور الإقامة، مقدارها 20 درهماً عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 1000 درهم، ويمكن للمتعاملين الذين تنطبق عليهم شروط وأحكام خدمة الإعفاء من رسوم التأخر الإدارية التقدم بطلب خدمة الإعفاء.

وأكدت أهمية الالتزام بالمعايير التي يجب توافرها بالصورة في الطلبات المقدمة، وهي أن تكون ملونة بجودة عالية وحديثة، ولا تتجاوز خمسة أشهر، وبمقاس (35-40 mm)، على خلفية بيضاء، وتكون الملامح وتعابير الوجه فيها محايدة (طبيعية غير مبالغ فيها)، ويكون وضع الرأس مستقيماً، غير مائل، وموازياً لعدسة التصوير، وأن تكون العينان مفتوحتين باتجاه الكاميرا، ودون استخدام العدسات الملونة، وأن تكون النظارات مقبولة، لا تحجب العينين، ولا تمثل انعكاساً ضوئياً، ويسمح بغطاء الرأس وفقاً للزي الوطني أو المعتقد الديني، والدقة (البكسل) 600 نقطة في البوصة على الأقل، دون آثار حبر أو تجاعيد.

وأكدت الهيئة تحديث معايير إدراج الصور الشخصية ضمن مراحل التقديم الإلكترونية لطلبات تصاريح الإقامة وبطاقات الهوية، انسجاماً مع المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

• 1000 درهم الحد الأقصى لغرامة التأخر عن تقديم طلب الحصول على الهوية بعد شهر.

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