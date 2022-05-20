«الأرصاد»: طقس اليوم حار ومغبر

المصدر: أبوظبي ■ وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً ومغبراً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً، خصوصاً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خصوصاً غرباً.

كما توقع المركز أن تكون الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والخليج العربي خفيف - متوسط الموج، يضطرب غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:17 والمد الثاني عند الساعة 03:40، والجزر الأول عند الساعة 10:20 والجزر الثاني عند 21:13.

وتوقع أن يكون بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والمد الثاني عند الساعة 00:29، الجزر الأول عند الساعة 19:20 والثاني عند الساعة 07:22.

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