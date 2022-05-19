المجلس البلدي بالشارقة يجدد عهده للحاكم بخدمة أبناء الإمارة

المصدر: الشارقة – مينا غالى

عقد المجلس البلدي لمدينة الشارقة اجتماعه الثالث من الفصل السنوي السابع عشر برئاسة رئيس المجلس سالم علي المهيري رئيس المجلس، وبحضور رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، ورئيس دائرة شؤون البلديات الدكتور سليمان بن عبدالله الزعابي. كما حضر الاجتماع أعضاء المجلس ومدير عام بلدية الشارقة عبيد سعيد الطنيجي، وأمين سر المجلس ماجد بوخاطر.

جاء ذلك بناء على المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمدينة الشارقة.

وافتتح المهيري الاجتماع برفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الثقة الغالية التي أولاها سموه للمجلس من خلال التجديد، مؤكداً أن هذه الثقة هي مكرمة منحها سموه لأعضاء المجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة، لخدمة الإمارة.

وتوجه المهيري بالشكر للدكتور المهندس خليفة الطنيجي لما قدمه من جهود لتعزيز عمل المجالس البلدية والتنسيق بشكل مستمر مع المجالس خلال توليه رئاسة دائرة شؤون البلديات بالوكالة في الفترة السابقة مباركًا له الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو حاكم الشارقة، من خلال تعيينه رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.

كما تقدم المهيري بأسمى آيات التهنئة للدكتور سليمان الزعابي بمناسبة الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال تعيينه رئيساً لدائرة شؤون البلديات، مؤكدأ على أهمية دور الدائرة في تطوير عمل المجالس والبلديات في إمارة الشارقة.

وبناء على ما جاء في المرسوم الأميري، جرى انتخاب نائب رئيس المجلس، وذلك بالاقتراع السري وبحضور أغلبية الأعضاء حيث ترشح كل من الأعضاء: د. عبيدالله بن حمودة الكتبي وعائشة المطوع ووليد بن ديماس، وبعد تساوي الأصوات بين كل من الكتبي وبن ديماس تم الاتفاق على تسمية د. عبدالله بن حموده الكتبي نائباً لرئيس المجلس.

وتوجّه الكتبي بالشكر للرئيس والأعضاء على منحه الأصوات، مؤكداً أن الميزة الرئيسة في عمل المجلس هي تكاتف الجهود وتغليب المصلحة العامة على الخاصة.

كما توجّه الرئيس والأعضاء بالشكر للنائب السابق لرئيس المجلس، الدكتور علي بن درويش، منوّهين بجهوده في تطوير عمل اللجان خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس من الفصل السنوي الثالث عشر حتى السابع عشر.

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