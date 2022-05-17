عطّلت الحياة في العراق والطيران بالكويت .. "الأرصاد": عاصفة الغبار دخلت غرب الدولة وتأثيراتها محدودة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد، تحرّك كتلة الغبار المحمل التي شهدتها دول شمال الخليج العربي في العراق والكويت، أمس، والتي أدّت لوجود رؤية شبه منعدمة، نحو الدولة، وبدأ تأثيراتها على المنطقة الغربية من الدولة، والتي شهدت تدني لمستوى الرؤية لأقل من 500 متر في بعض المناطق، منها السلع، منوهاً إلى أن معدلات الرؤية كانت شبه منعدمة (أقل من 100 متر) في بعض المناطق بالبحر، منها منطقة أم الشيف".

وأبلغ المركز الإمارات اليوم أن كتلة الغبار ستمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، بعدما تحركت باتجاه الجنوب، مما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على أغلب مناطق الخليج العربي، وخلال الساعات المقبلة ستؤثر كتلة الغبار المحملة على بعض مناطق الدولة بشكل تدريجي، فيما يخف الغبار المحمّل تدريجياً يوم الأربعاء، مع استمرار تأثر الدولة بالرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً.

واجتاحت العراق والكويت أمس الاثنين عاصفة ترابية جديدة اضطرت معها السلطات العراقية إلى إغلاق مطارات ومدارس وجامعات ومؤسسات عامة في عدد من محافظات البلاد، بما فيها العاصمة بغداد، فيما أعلنت الكويت توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا، قبل أن تعلن عودة الحركة إلى طبيعتها في وقت لاحق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news