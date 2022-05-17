فاطمة بنت مبارك وشمسة بنت سهيل تتلقيان تعازي قرينات ملوك ورؤساء الدول

المصدر: أبوظبي ■ وام

تقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، التعازي والمواساة في رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من قرينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الملكة رانيا العبدالله، وحرم عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، انتصار السيسي، والحاكم العام لنيوزيلندا الصديقة، سيندي كرو.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن شكرها وتقديرها للمشاعر الطيبة التي عبرت عنها ضيفات الدولة.

كما تلقت سمو الشيخة شمسة بنت سهيل، التعازي في رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من كل من: حرم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة، عهد بنت عبدالله البوسعيدية، وشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر، أمير دولة الكويت الشقيقة، الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح، وقرينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الملكة رانيا العبدالله، وحرم الرئيس المصري، انتصار السيسي، وحرم رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد، إشراف شبيل، وحرم محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، وحرم حاكم عام أستراليا، ليندا هيرلي.

كما تلقت سموها تعازي عدد من الشيخات والوزيرات في الدولة.

وقد عبرت المعزيات وقرينات ملوك ورؤساء الدول الصديقة والشقيقة عن خالص تعازيهن ومواساتهن إلى سمو الشيخة شمسة بنت سهيل، وأسرة الفقيد وشعب الإمارات في هذا المصاب الجلل.

وتوجهن إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله جميل الصبر والسلوان.

كما عبرن عن تمنياتهن لدولة الإمارات وشعبها دوام الخير والرخاء.

وقد شكرت سمو الشيخة شمسة بنت سهيل قرينات ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، وشقيقة أمير الكويت، لما أبدين من مشاعر أخوية صادقة تجاه أسرة الفقيد وشعب الإمارات، متمنية لهن موفور الصحة والعافية.

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