أحمد بن حميد النعيمي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيساً للدولة

المصدر: عجمان - وام

بارك الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية لـ "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان " حفظه الله " انتخابه رئيسا للدولة ليواصل مسيرة الخير و النماء لوطننا العزيز.

و أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في كلمة له ثقته بأن سموه سيواصل المسيرة التاريخية الملهمة لمؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمهما الله " التي صنعت أجيالا وأجيالا ولا يزال سراج تأثيرهما يتواصل.

و قال : "كلنا يقين بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله سيقود وطننا إلى مزيد من الرفعة و التقدم لتظل دولة الإمارات نموذجا يحتذى و مركزا رائدا في مختلف المجالات".

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