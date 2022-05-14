ولي عهد رأس الخيمة: بقيادة محمد بن زايد تتواصل مسيرة تنمية وازدهار الوطن

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن دولة الإمارات تمضي قدما نحو مرحلة جديدة ومتفردة من التنمية والازدهار والتقدم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقال سموه : "نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونعاهده على الولاء والإخلاص، فسموه قائد فذ يؤدي دورا تاريخيا في سبيل خدمة الوطن ورعاية أبنائه، ومسيرة سموه الحافلة بالعطاء لوطنه وشعبه تتواصل من أجل تعزيز أركان الاتحاد وتحقيق الريادة العالمية للدولة في المجالات كافة".

وأضاف سمو ولي عهد رأس الخيمة : "نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونسأل المولى عز وجل التوفيق لسموه في مواصلة ما حققته الدولة من إنجازات عالمية بارزة وتنمية وتقدم على الصعد كافة".

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