رئيس الدولة يتقبل تعازي قادة الدول الشقيقة والصديقة في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

المصدر: أبوظبي - وام

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم تعازي ومواساة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الوفود.. في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله ".

فقد تقبل سموه التعازي في العاصمة أبوظبي من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة و فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة

والرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة.

كما قدم التعازي..صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية.. إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة ونجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ممثل صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لسمو أمير دولة قطر الشقيقة و معالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق و معالي نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة ورئيس الوزراء " الوزير الأول " في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أيمن بن عبد الرحمن ورئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة منصور عزام ممثل ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق الشقيق مسرور بارازاني ورئيس مجلس النواب في جمهورية العراق محمد الحلبوسي ورئيس مجلس الشيوخ في جمهورية تركمانستان الصديقة قربان قولي بيريد محمدوف.

وأعرب القادة ورؤساء الوفود عن أصدق التعازي إلى عموم عائلة آل نهيان الكرام و إلى شعب الإمارات في فقيدهم وراعي مسيرتهم المباركة..سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهم عائلته وشعبه جميل الصبر والسلوان في المصاب الجلل.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل من .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

كما هنأ أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول الشقيقة والصديقة..صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.. مؤكدين أن سموه أهل لهذه الثقة الغالية ومسؤوليتها فقد نهل من حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد المؤسس و من مدرسة الشيخ خليفة "رحمه الله".. سائلين المولى تعالى أن يعينه على حمل هذه الأمانة العظيمة وأن يوفقه و يسدد خطاه لما فيه الخير لشعبه وأمته.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره تقديره لإخوانه أصحاب الجلالة و الفخامة والسمو والمعالي لما أبدوه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.. كما توجه لهم بالشكر لتهنئته و انتخابه رئيسا للدولة متمنيا لهم دوام الصحة والعافية ولشعوبهم الشقيقة وبلدانهم مزيدا من التقدم والازدهار وأن ينعموا بالأمن والاستقرار.

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