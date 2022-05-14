يوسف السركال: محمد بن زايد قائد استثنائي يمتلك مكانة راسخة وولاءً مطلقاً بين أبناء الشعب الإماراتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة يعكس إيمان الشعب الإماراتي وثقته المطلقة بسموه، كقائد استثنائي يمتلك مكانة راسخة في قلوب أبناء وطنه ومقيميه، نظراً لتاريخه المشرّف والزاخر بالإنجازات النوعية التي قاد البلاد إلى تحقيقها، وأن سموه يحمل اليوم راية القيادة امتداداً لمسيرة الخير والعطاء والنمو والازدهار التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وبين السركال أن مبايعة المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع يأتي تعبيراً عن طموح الشعب الإماراتي الذي يبايع صاحب السمو على الولاء والانتماء المطلق لما عهدوه من حب وحرص من سموه على وطنه وأبناء شعبه، وما خبروه عنه من رؤى ثاقبة وحكمة استثنائية قادت دولة الإمارات ووضعتها في المراتب الأولى بين دول العالم، متمنين لسموه السداد والتوفيق في حمل هذه الأمانة، ومواصلة مسيرة الإنجازات والتفوق التي ميزت قيادة الإمارات وشعبها، ومؤكدين على ولائنا ومضينا مع سموه نحو استكمال صناعة حاضرنا ومستقبلنا في ظل قيادته ورؤاه وتوجيهاته الحكيمة.

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