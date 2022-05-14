حاكم أم القيوين: محمد بن زايد ساهم فى ترسيخ اتحاد الإمارات

المصدر: أم القيوين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رئيسا للدولة يعد امتدادا للمسيرة المباركة التى بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والآباء والقادة المؤسسون، وإنجازاتها التنموية والحضارية على جميع الصعد والمجالات والتى سطرت بحروف مضيئة على جبين الإنسانية تحت القيادة الحكيمة للشيخ زايد والشيخ خليفة.

وقال سموه " إننا نؤكد دعمنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، منوها بمساهمات سموه فى ترسيخ اتحاد الإمارات من منطلق ايمانه أن الاتحاد هو الدرع الواقي للاستقرار والازدهار".

وأضاف سموه أن الإمارات ومن خلال متابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنجزت معدلات عالية من التنمية المستدامة وحققت الأمن والاستقرار والسعادة لمواطنيها.

وقال سموه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يولي اهتماما لمسيرة العناية والازدهار بشؤون المواطنين والعمل المخلص الجاد لتوفير الاستقرار لهم ولأسرهم وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم.

وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وجهوده الجبارة ودعمه اللامحدود ورؤيته الثاقبة فى ما حققته دولة الإمارات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.. ونسأل الله العلى القدير أن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأن يوفقه فى مسيرته لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

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