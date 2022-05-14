عمر بن زايد: وداعاً خليفة نبض الإمارات الساكن في كل وجدان

المصدر: أبوظبي - وام

نعى سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه " بكل الأسى والحزن، ننعى الوالد والأخ والقائد والمثل والحكيم والإنسان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وأضاف سموه " هي ليست لحظة للبكاء، فمثل خليفة باقٍ في قلوبنا، لا تنمحي ذكراه لأنها محفورة في الوجدان وفي كل شبر من أرض الإمارات عطاء ووفاء وتضحية ومحبة وإيثاراً".

وقال سموه "نحن لا نرثي شخصاً عادياً ولا قائداً أو رئيساً بل قبل كل ذلك أباً له في قلب كل منا محبة وتقديراً وألفة، هو الأمين على الوطن والخليفة على الأرض بالحكمة والعدل والطمأنينة والسماح والسلام، ننعى خليفة الساكن في الوجدان ومحرك نبض القلب، وهو الذي حمل قلباً حانياً ينحاز للخير ووجداناً ينتصر للإنسان في جوهره النقي البريء.

كان رحمه الله لكل واحد من أبناء الوطن أباً وصديقاً وعضيداً وسنداً، علماً يحرص الجميع على أن يبذل أقصى ما لديه ليكون على قدر مسؤولية أبناء خليفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news