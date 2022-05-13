التأشيرة الإلكترونية تسمح بدخول الزائر من منافذ الدولة

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أفادت حكومة الإمارات الرقمية، بأنه يمكن استخدام التأشيرة الإلكترونية في منافذ الدخول في دولة الإمارات من دون الحاجة لوضع التأشيرة الأصلية بمنفذ الدخول قبل وصول الزائر المكفول.

وقالت إن صلاحية أذونات الدخول تنتهي تلقائياً عند انتهاء مُددها.

وبينت أن هناك ست قنوات إلكترونية للتقدم بطلبات أذونات الدخول والتأشيرات لدولة الإمارات، منها القنوات الذكية للإقامة والجنسية، والموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وتطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وذكرت أن حكومة دولة الإمارات تصدر العديد من أنواع التأشيرات وتصاريح الدخول حسب الغرض،

منها تأشيرة رواد الأعمال، والتأشيرة السياحية، وتأشيرة العبور، وتأشيرة الطالب، وتأشيرة المتقاعدين، وإذن دخول لزيارة العائلة، وإذن دخول للعلاج، وإذن دخول لمهمة، وإذن دخول لحضور مؤتمر، وما إلى ذلك.

وعلى الزائر دخول الدولة خلال شهرين من إصدار إذن الدخول، وإلا ستنتهي صلاحية الإذن.

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