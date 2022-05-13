منهاج جديد يؤهل أصحاب الهمم لتأسيس مشروعات خاصة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت وزارة تنمية المجتمع منهاجاً تدريبياً لمراكز مشاغل للتأهيل المهني والتشغيل، يختص في التدريب والتأهيل المهني لأصحاب الهمم في مراكز مشاغل التابعة للوزارة، عبر خطط تدريبية فردية.

وقالت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة، وفاء حمد بن سليمان، إن المنهاج يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يستهدف المتدربين أصحاب الهمم خارج نطاق مراكز التأهيل التي تتبع أنظمة الورش التدريبية، وهو يأتي ضمن مبادرة تطوير برامج التأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، المنبثقة عن السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحديداً في محور «التأهيل المهني والتشغيل».

وأضافت أن المنهاج يستهدف الأعضاء المنتسبين لمراكز «مشاغل» من ذوي الإعاقات الذهنية وغيرها، الذين يرغبون بالتدريب على المهارات المهنية والاجتماعية والسلوكية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل عبر تأسيس مشروعاتهم الخاصة بمشاركة ودعم ذويهم.

وأكدت أن هذه العملية المتكاملة من التدريب والتأهيل والتشغيل الذاتي، تحتاج إلى طريقة ممنهجة وواضحة يتبعها المدربون القائمون على مراكز مشاغل، بما يساعد على صياغة الخطط التدريبية الفردية لكل طالب على حدة، بعد مروره بمرحلة من التقييم الذي يعرّفنا إلى القدرات والاحتياجات التدريبية.

وكشفت أن 110 أشخاص من الطلبة أصحاب الهمم، التحقوا بمشاغل على مستوى الدولة، وقد تم تخريج 14 منهم عبر فتح مشروعات خاصة تنوعت بين مشروعات أساور الهمم والزراعة المائية.

وتواصل الوزارة دعمهم من خلال تسويق منتجاتهم في المنافذ التسويقية الإلكترونية والواقعية والمعارض. كما تواصل تنفيذ خطة التوسع لاستقبال عدد أكبر من أصحاب الهمم الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى سوق العمل التنافسي، بما يتيح لهم خياراً إضافياً بالعمل على فتح مشروعات صغيرة خاصة.

وأكدت حرص الوزارة على صياغة منهاج التأهيل المهني لمشروعات «مشاغل»، متضمناً أسس قياس مستوى الأداء الحالي للطلبة، ومجموعة كبيرة من الأهداف التدريبية والتربوية والاجتماعية والسلوكية المتسلسلة، التي يمكن الاختيار منها بما يتناسب مع قدرات كل طالب، مع مقترحات لأساليب التدريب ووسائل التعليم المناسبة.

وأوضحت أن منهاج التأهيل المهني لمشاغل من شأنه توحيد العمل في مختلف الورش التدريبية، بما يساعد على اتباع منهجية موحدة، ذات أسس واضحة للقياس والتقييم، تتبع تطور الطالب في تحقيق الأهداف الموضوعة في الخطط التدريبية، ومن المأمول أن يسهم هذا المنهاج في برمجة مشروعات مشاغل، ووضوح عملية التدريب سواء للمدربات أو الطلبة أو أولياء أمورهم، بما يضمن نجاح العملية التدريبية والتأهيلية، ويمكِّن المستفيدين من هذه المشروعات، من فتح مشروعاتهم المستقبلية التي تحقق لهم الحياة الكريمة والعيش المستقل.

ويتضمن منهاج (مشاغل) أبواباً عدة هي: المهارات المعرفية ذات العلاقة بورش الزراعة المائية ضمن مشروع «الزراعة المجتمعية»، وورشة الأساور، وباب المهارات السلوكية، والمهارات التسويقية بما فيها من أساليب التحدث مع الجمهور والمعاملات المالية، إضافة إلى باب المهارات التعاونية، وباب لتعزيز مهارات أولياء الأمور بوصفهم شركاء في عملية التدريب من المنزل، بما يحقق الاستقلال الوظيفي للأعضاء المنتسبين لمراكز مشاغل.

• 110 أشخاص من أصحاب الهمم التحقوا بـ«مشاغل» على مستوى الدولة.

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