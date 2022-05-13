«استشاري الشارقة» يناقش الحدّ من التسوّل والمساكن المهجورة

المصدر: مينا غالي ■ الشارقة

وجّه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عدداً من الأسئلة والمطالب للقيادة العامة لشرطة الشارقة، تركّز معظمها حول ضرورة الحد من ظاهرة المتسولين والرقابة على المساكن المهجورة وتخفيض نسب الجرائم، وتعجيل سرعة الاستجابة لبلاغات الجرائم الإلكترونية.

وتوجه العضو محمد علي الحمادي بسؤال عن الإجراءات الصارمة المتخذة للحد من ظاهرة المتسولين والرقابة على المساكن المهجورة، ومكافحة سكن المخالفين في مشروعات قيد الإنشاء، كما في الصجعة، والقضاء على ظاهرة الإعلانات وانتشار بطاقات مطبوعة لمراكز تدليك بصور خادشة للحياء.

وسأل العضو عوض راشد الطنيجي، عن السياسات التي اتبعتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتخفيض نسب الجرائم في صناعيات الشارقة، والحلول بشأن إساءة بعض المشاة استخدام الطريق بالعبور من الأماكن الخاطئة.

كما طرح العضو عبيد عوض الطنيجي، مقترحات لتحقيق انسيابية في الشوارع في عدد من الطرق الرئيسة والفرعية. وسأل عن إمكان توفير العنصر النسائي في فعاليات المجتمع بشكل دائم، وعن خطة القيادة العامة لشرطة الشارقة لتوفير مبنى لتأهيل المدمنين.

ودعا إلى العمل على توفير تذاكر سفر للمبعدين إدارياً من خلال الجمعيات الخيرية، وإلى تقنين استخدام (الاسكوتر الشخصي).

وأكد العضو أحمد راشد النقبي أهمية إشراك القيادة العامة لشرطة الشارقة في تخطيط الطرق والمواقف وتحديد مداخل ومناطق الأحياء السكنية والتجارية والصناعية وتعزيز دورها.

وسأل عن دور هندسة المرور في المساهمة بإعادة تخطيط الطرق وخطة القيادة العامة لشرطة الشارقة في العمل على فتح مجال لقبول دفعات جديدة لتعيينات الأفراد.

وخصصت العضو شيخة الجويعد، مداخلتها عن خطة شرطة الشارقة للحفاظ على سلامة وتأمين مستخدمي درّاجات التوصيل المنزلي، وإلزام أصحاب المنشآت المشغلة لها بتأمين مواقف مظللة واستراحات.

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