تعديلات «الموارد البشرية» في عجمان: منع ترقية الأزواج والأقارب

المصدر: عجمان - وام



حظر قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان، في إطار تعديلات صدرت اليوم، تعيين أو نقل أو ندب أو إعارة موظفين تربطهم علاقة زوجية أو مصاهرة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية في الوحدة التنظيمية ذاتها، داخل الجهة الحكومية، أو أن تكون هناك علاقة إشرافية مباشرة بينهم.

كما حظر على أي موظف أن يُصدر أو يشارك في أي قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أي موظف تربطه به علاقة زوجية، أو مصاهرة أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

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