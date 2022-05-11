تصديق 394 ألف عقد إيجار في الشارقة منذ بداية العام الماضي

المصدر: الشارقة- مينا غالى

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تقديم 48 خدمة إلكترونية خاصة بعقود الإيجار والتنظيم الإيجاري بشكل عام على موقعها الإلكتروني، تتيح للمتعامل الاستفادة منها والتقديم عليها بكل سهولة ويسر.

وتشمل الخدمات الإلكترونية، تصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية، والاستعلام عن الدعاوى الإيجارية، وطلب وثيقة عقد الإيجار، والاستعلام عن المؤشرات الإيجارية وغيرها الكثير من الخدمات.

كما صدقت البلدية خلال العام الماضي حوالي 307 ألف عقد إيجار، وأكثر من 87 ألف عقد خلال الربع الأول من العام الجاري، من خلال موقعها الإلكتروني ومراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق وأنحاء مدينة الشارقة، في إطار حرصها على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإضفاء الصفة القانونية على عقود الإيجار بمختلف أنواعها بما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة.

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