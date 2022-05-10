ارتفاع نسبة الطلاق في الفجيرة 44% العام الماضي

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

كشف مركز الفجيرة للإحصاء في الكتاب الإحصائي السنوي للعام الماضي، أن 26% من القوى العاملة لمواطني إمارة الفجيرة يعملون في الحكومة المحلية و53% منهم في الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن 43% من القوى العاملة المواطنة في الإمارة يعملون في قطاع الخدمات المالية، و4% في التعليم الخاص، و19% في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، إلا أن نسبتهم في القطاع الفندقي شكلت 0.28% فقط.

وبين أن نسبة العاملين في الحكومة المحلية والاتحادية من المواطنين والمقيمين قد ارتفعت العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه إذ بلغ عددهم 16 ألفاً و607، بينهم 7061 مواطناً، بينما سجل عام الذي سبقه 15 ألفاً و784 عاملاً بينهم 6830 مواطناً.

وتطرق الكتاب الإحصائي إلى ارتفاع نسبة الطلاق بين المواطنين خلال العام الماضي بنسبة 44% بعد أن سجلت محكمتا الفجيرة ودبا الفجيرة 160 شهادة طلاق بين إماراتي متزوج من إماراتية من إجمالي حالات الطلاق التي بلغت 221 حالة في المقابل بلغ عدد شهادات الطلاق بين إماراتي وإماراتية العام الذي سبقه 111 حالة طلاق، من إجمالي 159 حالة طلاق.

وأوضح المركز أن القطاع الصحي في إمارة الفجيرة شهد نمواً لافتاً في عدد الأطباء والقوى العاملة، حيث بلغ عدد العمالة بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، حتى نهاية العام الماضي 363 طبيباً وطبيبة في تخصص استشاري وأخصائي وممارس عام، فيما بلغ عدد أطباء الأسنان 49 طبيباً، و26 فني أسنان، وبلغ عدد الممرضين 849 ممرضاً.

فيما انخفضت نسبة الزواج بين مواطن ومواطنة خلال العام الماضي بنسبة 18% إذ بلغت 602 عقد زواج في محكمتي الفجيرة ودبا الفجيرة من إجمالي 753 عقداً، بعد أن سجلت المحكمتان خلال العام الذي سبقه 734 عقد زواج بين إماراتي وإماراتية من إجمالي 859 عقد زواج.

من جهته، أفاد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، الدكتور إبراهيم سعد، بأن العدد 25 من الكتاب الإحصائي السنوي 2021 اشتمل على 15 باباً هي باب السكان والإحصائيات الحيوية وباب التشييد والبناء وباب العمالة وباب التعليم وباب الثقافة والإحصائيات الاجتماعية وباب الصحة وباب القضاء والإحصاءات الأمنية وباب الزراعة والثروة الحيوانية وباب الصناعة والطاقة وباب التجارة وباب النقل والاتصالات وباب السياحة وباب الإحصاءات المالية والاقتصادية وباب الأرقام القياسية لأسعار المستهلك وباب البيئة.

وذكر أن عدد سكان الإمارة حتى منتصف العام الماضي بلغ 302 ألف و418 نسمة، بواقع 197 ألفاً و463 من الذكور و104 آلاف و955 من الإناث.

وأوضح أن مجموع عدد المدارس الحكومية والخاصة قد بلغ 68 مدرسة، فيما بلغ عدد الجامعات والكليات العليا ثماني مؤسسات، مبيناً أن عدد الطلبة في مدارس الإمارة الحكومية والخاصة زاد إلى 43 ألفاً و635 طالباً وطالبة، مقابل 43 ألفاً و594 طالباً وطالبة العام قبل الماضي، في وقت بلغ عدد الجامعات والكليات العليا التي تنشط بالإمارة ثماني مؤسسات، بمجموع 4220 طالباً وطالبة.

• %18 نسبة انخفاض الزواج بين مواطن ومواطنة خلال العام الماضي.

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