%13 نسبة زيادة إيرادات مركبات الأجرة في دبي خلال العام الماضي

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

ارتفع حجم إيرادات مركبات الأجرة العاملة في إمارة دبي عبر نظام الحجز الإلكتروني بنسبة زيادة بلغت 13% في العام الماضي، مقارنة بعام 2020، وذلك في وقت استحوذ فيه قطاع مركبات الأجرة على النسبة الكبرى من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك خلال عام 2021، والتي بلغت 34% من عدد الركاب.

ووفقاً لتقرير صادر عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منه، فإن خدمة «هلا» للحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة التي أطلقتها الهيئة بالشراكة مع شركة «كريم»، تمكنت من التغلب على مجموعة من التحديات التي كانت تواجه الركاب، لاسيما خلال فترات الذروة، والتي من أهمها الفترة الزمنية الطويلة نسبياً في انتظار وصول مركبة الأجرة، وعدم التمكن من تحديد مدة الانتظار.

ووفقاً للتقرير، فإن عدد المركبات المسجلة في تطبيق خدمة «هلا» للحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة بلغ 5500 مركبة، لتمكن الخدمة المتعاملين من حجز أي مركبة أجرة في دبي عن طريق التطبيق الذي طوّرته شركة كريم.

وتمكنت التقنيات الذاتية المبتكرة المطورة من قبل شركة كريم، من توزيع مركبات الأجرة تلقائياً إلى المواقع المختلفة في الإمارة، بناء على الطلب، حيث تتلقى مركبات الأجرة طلبات حجز تلقائي للتوجه إلى الموقع، وبحسب العدد المطلوب من مركبات الأجرة في كل ساعة من اليوم.

وفي إطار تقديم خدمات نقل متطورة وسريعة، تستند إلى التقنيات الرقمية، عقدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في أكتوبر الماضي اتفاقاً مع الشركة العالمية «علي بابا كلاود»، الرائدة في مجال البيانات الضخمة، بهدف تحسين وتطوير خدمات الهيئة في نقل الركاب عبر مختلف وسائل المواصلات العامة من خلال مشروع City Brain الذي تنفذه الهيئة، ويتوقع أن يسهم في زيادة عدد ركاب المواصلات العامة بنسبة 17%، وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة.

ويفترض أن تتمكن الأنظمة التقنية المتقدمة لشركة «علي بابا كلاود» في مجال الذكاء الاصطناعي، من دعم أنظمة الهيئة وقدراتها التقنية في جمع البيانات من مجموعة كبيرة من مصادر المعلومات، وربطها مع عدد من المعطيات والعوامل، بما يخدم رفع مستوى الخدمات المقدمة لركاب المواصلات العامة، ولمستخدمي قطاع النقل بشكل عام.

وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة، في عام 2021، نحو 461 مليون راكب، مقارنة بنحو 346 مليون راكب في عام 2020. وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة العام الماضي قرابة 1.3 مليون راكب، مقارنة بنحو 948 ألف راكب في عام 2020.

واستحوذ مترو دبي على 33% من عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، فيما بلغت نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 25%. وسجل شهر ديسمبر من عام 2021 أعلى معدل في عدد الركاب، حيث تم نقل قرابة 53 مليون راكب، وحل شهر نوفمبر ثانياً بـ50 مليون راكب، وراوح عدد الركاب في بقية الأشهر بين 30 و48 مليون راكب.

مسارات للحافلات ومركبات الأجرة بطول 37 كم خلال 5 سنوات

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات خطة تنفيذ مسارات خاصة للحافلات ومركبات الأجرة، بطول 37 كم، خلال الفترة من 2023 حتى 2027، وتتوزع المسارات على ثمانية شوارع حيوية، هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والثاني من ديسمبر، وعمّان، والسطوة، والنهدة، وعمر بن الخطاب، ونايف، وبذلك يرتفع إجمالي طول المسارات الخاصة للحافلات إلى 48.6 كم.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير: «يسهم التوسع في المسارات الخاصة للحافلات في ارتفاع متوسط سرعة الحافلة، وانخفاض زمن الرحلة في ساعات الذروة، بنسب تتجاوز 40%، حيث يتوقع أن ينخفض زمن الرحلة على شارع الثاني من ديسمبر بنسبة 44%، وشارعي صباح الأحمد الجابر الصباح، وعمّان، بنسبة 39%، وشارع عمر بن الخطاب بنسبة 28%، وشارع الشيخ خليفة بن زايد بنسبة 27%، وشارع النهدة بنسبة 25%، وشارع السطوة بنسبة 18%، مشيراً إلى أن التوسع في المسارات يسهم أيضاً في زيادة عدد ركاب الحافلات في عام 2030، بنسبة 30% في بعض الشوارع، إلى جانب تقليل عدد الحافلات التي تخدم هذه الخطوط، نظراً للوفر المحقق في زمن الرحلة».

• 461 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي في عام 2021.

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