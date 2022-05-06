حاكم أم القيوين: نقطة تحول في تاريخ الإمارات

المصدر: أم القيوين ■ وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن قرار توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة كان نقطة تحول في تاريخ الإمارات، وقفزة نوعية أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً سموه إلى أن توحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو 1976، يعد ذكرى وطنية في نفوس أبناء الإمارات ومصدر اعتزاز وافتخار للإمارات.

وقال سموه: «علينا جميعا أن نجدد الولاء للقيادة الرشيدة للدولة سائلين العلي القدير أن يحفظ دولتنا ويديم قواتنا المسلحة ذخراً للوطن، كونها الدرع الواقي والسياج الحصين لردع كل من أراد السوء لدولتنا».

وأشاد سموه بأبنائنا في القوات المسلحة، مؤكداً أنهم «أثبتوا قدرات غير مسبوقة في المواجهة والتضحيات والثبات على المبادئ الراسخة التي حرص عليها القادة المؤسسون إيمانا بدولة الوحدة والمصير المشترك والعمل على تعزيز ركائزها لتواصل مسيرة البناء والتطور والنهضة لتثبت للعالم أجمع أن البناء والعطاء والتسامح تحتاج إلى قوة تحميها وتحافظ عليها».

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