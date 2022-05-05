المصدر: أبوظبي ■ وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 34: 16، والثاني عند الساعة 03:13، والجزر الأول عند الساعة 09:46، والثاني عند 20:48.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 23:27، والجزر الأول عند الساعة 18:30، والثاني عند الساعة 06:26.

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