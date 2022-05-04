6 شروط للحصول على منحة زواج بـ 70 ألف درهم

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي :

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الامارات، أن حكومة الإمارات توفر لمواطنيها الدعم المالي للزواج. موضحة أحكام منحة الزواج للمستحقين وكيفية تقديم الطلب إلكتروني.

وأكدت أن منحة الزواج في دولة الإمارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017 في شأن شروط وضوابط واجراءات صرف منح الزواج، تصرف للمستفيد الذي يستوفي شروط المنحة على مبلغ مالي للزواج مقداره (70,000 درهم إماراتي) يُدفع بقسط واحد.

وذكرت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي انه ولصرف المنحة يجب أن يتوفر في مقدم الطلب عدة ضوابط منها:

أن يكون هو وزوجته من مواطني دولة الإمارات

ألا يقل سن الزوج عن (21) سنة ميلادية، وسن الزوجة عن (18) سنة ميلادية

أن يكون غير قادر على نفقات الزواج، أي من ذوي الدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية

ألا يتجاوز صافي دخله الشهري عن (25,000 درهم إماراتي) وذلك بعد استقطاع بدل التقاعد، وبدل السكن، إن وجد

ألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق، أو استفاد من أي منحة أخرى في الدولة، أو في عرس جماعي

ألا يكون طالب المنحة متزوجاً مع بعض الاستثناءات، مثلا وفاة زوجته الأول ولفتت الي ان إدارة منح الزواج في وزارة تنمية المجتمع تقوم بتلقي طلبات منح الزواج من المواطنين، ومعالجتها ومنحها ضمن شروط وضوابط منح الزواج التي يقرها القانون الإماراتي.،ويمكن التقدم لطلب منحة زواج من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع.

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