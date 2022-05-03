محمد بن زايد: كونوا مع أسركم فهي هبة غالية منَّ الله تعالى بها علينا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حساب سموه عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، الاحتفاء بالأعياد والمناسبات مع الأسرة قيمة عظيمة تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة.. لا تشغلنا أعمالنا ومسؤولياتنا عن عائلاتنا وأطفالنا فهم مصدر الفرح ومنبع السعادة.. كونوا مع أسركم فهي هبة غالية منَّ الله تعالى بها علينا.

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