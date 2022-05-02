الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية و الإسلامية بالعيد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" برقيات تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتقدمت سموها خلال البرقيات بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لهن بموفور الصحة والعافية داعية الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادهن وسائر بلاد المسلمين بالسعادة واليمن والبركات وعلى شعوب العالم بالأمن والأمان والازدهار.

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